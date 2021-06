Wallonië wil bedreigde egels redden door robotmaaiers ’s nachts te verbieden

Het gaat slecht met de egelpopulatie, en daar wil de Waalse minister van Leefmilieu Céline Tellier (Ecolo) iets aan doen. Door robotmaaiers te verbieden om ’s nachts te rijden, hoopt de minister dat minder egels verminkt raken of sterven. Dat schrijft de Waalse krant Sudinfo donderdag.

Sinds vorig jaar is het in vijftien Waalse gemeenten verboden om ’s nachts de robotmaaier te laten rijden. Maar volgens Nathalie Laboureur van het CREAVES, het centrum voor de revalidatie van wilde dieren, is de situatie nog steeds zeer slecht en zou het zelfs kunnen dat er tegen 2030 helemaal geen egels meer zijn. Daarom wil minister Tellier nu in heel Wallonië het gebruik van zulke grasmaaiers ’s nachts verbieden. Of het er komt valt echter nog te zien, want daarvoor moet er een toevoeging gebeuren in de wetgeving.