Streaker verstoort liveverslaggeving over Jürgen Conings

Dilsen-Stokkem -

De Limburgse journalist Luc Moons stond woensdagavond live aan recreatiedomein Sparrendal in Dilsen-Stokkem. Hij lichtte de kijkers van TV Limburg in over het laatste nieuws rond Jürgen Conings, die jarenlang in één van de chalets aan het Dilserbos verbleef. Midden in de uitleg van Moons, huppelt plots een jongeman met de billen bloot door het beeld. De Limburgse reporter bleef kalm, en zette zijn liveverslag verder alsof er niks was gebeurd.