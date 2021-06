Robert Lewandowski is Speler van het Seizoen volgens collega’s in Bundesliga

Robert Lewandowski (32) is in een poll van de Duitse spelersvakbond VDV verkozen tot Speler van het Seizoen in de Bundesliga. Dat meldt Bayern München donderdag.

De Poolse aanvaller maakte afgelopen seizoen maar liefst 41 competitiedoelpunten voor Bayern, waarmee hij opnieuw de landstitel veroverde. Lewandowski verbeterde zo het doelpuntenrecord in één Bundesliga-seizoen. Gerd Müller scoorde in het seizoen 1971-1972 40 keer, eveneens in het shirt van Bayern.

Lewandowski kreeg 75,9 procent van de uitgebrachte stemmen achter zijn naam. Hij haalde het zo duidelijk voor Dortmund-spits Erling Haaland (7,1%) en ploegmaat Thomas Müller (3,5%). Het is na 2013, 2017, 2018 en 2020 al de vijfde keer dat de Pool deze award krijgt.

De prijs voor beste coach ging naar Adi Hütter, die Frankfurt naar de vijfde plaats loodste. Jude Bellingham (Dortmund) werd verkozen tot beste nieuwkomer.