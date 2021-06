Schalke 04 neemt alweer afscheid van Klaas-Jan Huntelaar

De terugkeer van Klaas-Jan Huntelaar bij Schalke 04 krijgt geen vervolg. De aanvaller verruilde in de winterstop Ajax voor de Duitse club, waarmee hij enkele maanden later degradeerde. Nog niet duidelijk is of de 37-jarige Huntelaar nog elders gaat voetballen.

Schalke neemt tevens afscheid van Sead Kolasinac en voert financiële redenen aan voor het vertrek van beide routiniers. “Zowel sportief als menselijk doet deze beslissing ons pijn”, zegt bestuurslid Peter Knäbel. “Maar gezien de huidige financiële situatie en de samenstelling van de selectie was er eigenlijk geen alternatief. Door de vroege start van het seizoen moeten we ook haast maken. Daarom hebben we nu de knoop doorgehakt.”

Knäbel zegt ook de plicht te hebben gevoeld beide spelers niet lang in onzekerheid te laten. “Daarvoor zijn de verdiensten van Sead en Klaas-Jan voor onze club veel te groot. We zijn hen dankbaar dat ze hun lievelingsclub een half jaar hebben proberen te helpen”, aldus Knäbel.

Huntelaar voetbalde eerder van 2010 tot en met 2017 voor Schalke, waarna hij terugkeerde bij Ajax.