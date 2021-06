Taskforce toch niet geneigd om coronahonden in te zetten, ondanks goede resultaten

De Task Force Testing, die in ons land de teststrategie vormgeeft, zal dan toch geen coronahonden inzetten. Aan de UGent en ULiège zijn al zes honden afgericht en ‘gevalideerd’ om besmette personen te onderscheppen. Maar er is geen wettelijk kader voor de inzet van de dieren en de methode is niet sneller dan de bestaande sneltesten.

Begin maart is aan de twee universiteiten een onderzoeksprogramma gestart om te analyseren hoe goed speurhonden op basis van de zweetgeur van personen een besmetting kunnen opmerken. Een testmethode die potentieel had, bijvoorbeeld op luchthavens of bij grootschalige evenementen.

Zowel Defensie, brandweer, federale politie en civiele bescherming leverden speurhonden die al getraind waren in andere taken. Na 10 weken bleek dat de dieren slecht 2 procent vals positieven lieten optekenen en 19 procent vals negatieven.

Die resultaten benaderden de perfectie na bijkomende training en ook varianten van Covid-19 werden door de honden gedetecteerd. De onderzoekers spreken van een wetenschappelijk succes, maar toch lijkt het er niet op dat coronahonden in de toekomst zullen helpen om uitbraken te stoppen.

Weinig meerwaarde

Vooral omdat de test met honden weinig meerwaarde heeft ten opzichte van de bestaande sneltesten. Personen moeten een wattenbolletje 10 minuten onder de oksel houden voor het aan de speurhond wordt voorgelegd. Maar huidige sneltesten geven ook binnen de 10 minuten resultaat.

De honden die vandaag opgeleid zijn, hebben bovendien andere taken en het zou te lang duren om bijkomende dieren te trainen. Er is op dit moment ook geen juridisch kader voor de inzet van “Medical Detection Dogs”.