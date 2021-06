Aantal meldingen van agressie tegen artsen stijgt vooral in steden: “Moeten weer respectvol met elkaar leren omgaan”

Sinds de oprichting van een meldpunt voor agressie tegen artsen door hulporganisatie Arts in nood vijf jaar geleden, is het aantal meldingen de voorbije jaren lineair gestegen. Dat meldt de organisatie donderdag. Vooral in steden stijgt het aantal meldingen opmerkelijk.

Arts in nood richtte het meldpunt op naar aanleiding van de moord op dokter Patrik Roelandt in Ingelmunster in 2015. In totaal liepen er sinds de oprichting 297 meldingen van agressie tegen artsen binnen. “Het gaat meestal om verbale agressie, al dan niet van een gekende patiënt en al dan niet met een psychiatrisch verleden”, zegt Lieve Galle van Arts in nood. “Het gevolg van de arts is meestal beperkt tot de bedreiging van de persoonlijke integriteit.” Naast verbale agressie komen ook meldingen binnen van psychische, fysieke en seksuele agressie.

Huisarts Jos Vanhoof, lid van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS), benadrukt dat er duidelijke verschillen zijn tussen stedelijke en landelijke regio’s: “Vooral in steden zien we agressie tegenover artsen.” Volgens Vanhoof komt agressie minder voor in een reguliere context van consultaties en huisbezoeken, maar eerder tijdens wachtdiensten. “De relatie tussen de arts en patiënt is dan minder goed en minder persoonlijk. We zien dat patiënten in die context vaker de controle verliezen en op een agressieve manier reageren.”

“Het meest extreme voorval is natuurlijk dat van enkele jaren terug met de moord op dokter Roelandt. Naast verbale agressie zien we ook andere vormen van agressie zoals duwen en auto’s blokkeren”, zegt Vanhoof. Het is volgens de huisarts nodig om opnieuw respectvol om te gaan met elkaar. Ook artsen moeten rekening houden met andere culturen en meningen van patiënten. “Daarnaast kunnen artsen ervoor zorgen dat ze genoeg beveiligd zijn, maar op die manier pakken we de oorzaak niet aan.”

Huisarts Patrik Roelandt uit Izegem werd op 1 december 2015 op huisbezoek bij patiënt Danny Samyn in de Rozestraat in Ingelmunster met twee messteken vermoord. Samyn werd veroordeeld tot dertig jaar gevangenisstraf.