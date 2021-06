Huisartsenvereniging vreest zware belasting: “Houd voldoende testcapaciteit vrij voor mensen met symptomen”

Huisartsenverenging Domus Medica vreest voor een enorme piekbelasting bij huisartsen in de aanloop naar de zomervakantie als mensen die op reis gaan, een PCR-test nodig hebben. “Het is belangrijk dat er ook voldoende testcapaciteit is voor mensen die symptomen vertonen of een hoogrisicocontact hebben gehad”, zegt voorzitter Roel Van Giel.

De huisartsen merken nu al dat er veel mensen een PCR-test nodig hebben om op vakantie te kunnen. Volgens Van Giel is de helft van de testen die afgenomen worden, er een in het kader van een reis. Dat aantal zal in de maanden juli en augustus nog sterk toenemen.

De Domus Medica-voorzitter wijst erop dat er nog veel onzekerheden zijn voor het reizen. Zal één vaccindosis volstaan of moeten mensen twee prikken gekregen hebben voordat ze zonder test kunnen vertrekken? Welke landen en gebieden zullen een rode zone zijn?

“Naast het reizen zijn er ook nog eens de aangekondigde massa-evenementen die de druk op de huisartsen zullen verhogen”, aldus Van Giel.

Prioriteit

Hij roept op om in de test- en triagecentra nog prioriteit te geven aan mensen die symptomen van Covid-19 vertonen of die een hoogrisicocontact hebben gehad. “Het kan niet zijn dat die mensen niet getest kunnen worden omdat de reizigers al een afspraak hebben gemaakt”, vindt Van Giel. “Bovendien houden we er rekening mee dat het aantal besmettingen opnieuw zal stijgen na de versoepelingen en als meer mensen op vakantie gaan.”

Een oplossing zou kunnen zijn reizigers te testen in de luchthaven of in treinstations, stelt Domus Medica voor. Maar Van Giel vraagt ook aan de reizigers om hun verantwoordelijkheid te nemen. “Voorzie tijd voor en na de reis om een test te laten afnemen, vertrek niet op piekdata zoals aan het begin van de zomervakantie of het bouwverlof of kies toch voor een binnenlandse reisbestemming”, aldus de voorzitter.