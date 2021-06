Twee gratis testen voor wie nog niet kans had zich volledig te laten vaccineren

Wie in juli, augustus of september nog niet de kans heeft gehad om zich volledig te laten vaccineren, zal twee keer gratis een pcr-test kunnen laten afnemen. Dat heeft premier Alexander De Croo donderdag in de Kamer aangekondigd.

Vrijdag komt het Overlegcomité van de verschillende regeringen opnieuw samen. Belangrijkste thema is hoe we komende zomer mogen reizen. Aangezien het ernaar uitziet dat veel landen gaan vragen om volledig gevaccineerd te zijn, zullen degenen die daartoe nog niet de kans hebben gekregen zich moeten laten testen. Anders mogen ze het land niet binnen.

Ook ons land moet nog beslissen of toeristen die naar België willen komen of Belgen die terugkeren uit een rode zone één of twee prikken moeten hebben. Maar welke keuze er ook wordt gemaakt, veel jongeren of twintigers zullen wellicht nog geen enkele prik hebben gekregen en dus automatisch een test nodig hebben om te kunnen reizen.

Voor die mensen - die deze zomer dus nog niet de kans kregen om zich volledig te laten inenten - wil de regering nu twee gratis testen voorzien, verklaarde de eerste minister tijdens het vragenuurtje.