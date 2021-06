Moeder van verdachte in zaak van groepsverkrachting meisje dient klacht in na doodsbedreigingen op sociale media

Gent / Gavere - De moeder van een van de verdachten van verkrachting van een meisje van 14 op een kerkhof in Gent, heeft klacht ingediend wegens bedreigingen. Dat bevestigt het Oost-Vlaamse parket. De verdachten, onder hen drie minderjarigen, en hun familie krijgen doodsbedreigingen nadat identiteitsgegevens gedeeld werden op sociale media.

De feiten vonden plaats op 15 mei op de Westerbegraafplaats in Gent. Het meisje uit Gavere had die dag met een vriend afgesproken, maar er daagden nog vier andere tieners op. Het meisje zou aangerand en verkracht zijn en beelden ervan zouden via sociale media verspreid zijn. Het slachtoffer kreeg de beelden te zien en stapte vier dagen na de feiten uit het leven.

De politie kon vijf verdachten oppakken. Het gaat om drie minderjarigen en twee meerderjarigen.

