PODCAST. Liesbeth Van Impe over de verkrachtingszaak van het veertienjarige meisje: “De politiek mag niet stoppen bij steun betuigen”

/ Gent - Een veertienjarig meisje wordt misbruikt door een groep jongens en stapt enkele dagen later uit het leven. “Het is ongetwijfeld de ergste nachtmerrie van elke ouder”, zegt hoofdredacteur Liesbeth Van Impe. Ook de politiek toont zijn betrokkenheid, Alexander De Croo was aanwezig op de wake. “Maar hoe gaat de politiek hier verder mee omgaan? Gaan hier lessen uit getrokken worden? Het gaat over heel veel verschillende dingen.”

In deze nieuwe podcast hebben we het daarnaast ook over het hoofddoekendebat van Georges-Louis Bouchez en over de uitspraak van Tom Van Grieken die een dominant blank Europa wil. Was dit simpelweg een onhandige uitspraak van de Vlaams Belanger? Of zit hier een strategie achter? U hoort het allemaal in deze aflevering van Het Punt van Van Impe.