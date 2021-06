Aandeel Amerikaans bioscoopketen AMC gaat keihard door het dak, experts kunnen het niet vatten: “Hier is maar één woord voor: waanzin”

De waanzin op de beurzen is nog lang niet uitgedoofd. Woensdag steeg op Wall Street het aandeel van de Amerikaanse bioscoopketen AMC meer dan honderd procent. “Dit heb ik in mijn toch wel lange carrière nog nooit meegemaakt”, zegt Erik Joly, hoofdstrateeg bij ABN AMRO. “Het woord waanzin is hier zeker op zijn plaats.”

Het is toch onvatbaar. Okay, in de VS zijn de bioscopen al wel weer een tijdje open. Maar toch: woensdag schoot het aandeel van American Multi-Cinema, Amerika’s grootste cinemaketen met bijna 1.000 zalen ...