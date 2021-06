Militaire inlichtingendienst ADIV zoekt 81 (onder)officieren om dienst te versterken na zaak Jürgen Conings

De Chef Defensie, admiraal Michel Hofman, heeft een oproep gelanceerd naar alle officieren en onderofficieren om de militaire inlichtingendienst ADIV te komen versterken. De Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid (ADIV) moet snel versterkt worden met meer dan 80 personen.

De oproep is een gevolg van de zaak Jürgen Conings, de militair die geseind stond voor zijn extreemrechtse sympathiën, maar toch twee weken met wapens aan de haal kon gaan. Vooral ADIV kwam in een slecht daglicht te staan.

Minister van Defensie Ludivine Dedonder erkende woensdag in de Kamer dat er “een chronisch personeelskort bij ADIV is”. Ze kondigde aan dat de Chef Defensie een interne oproep had gelanceerd om de dienst met 81 personen te versterken. Het gaat om een interne verschuiving en niet om een structurele oplossing, zei ze.

Schokgolf

In een interne mededeling benadrukt Hofman dat “zo’n versterking volledig conform mijn eerder gestelde prioriteiten is”, maar voor de goede werking van Defensie versneld moet worden. “De gebeurtenissen van de laatste twee weken hebben een ware schokgolf doorheen het land en onze organisatie veroorzaakt”.

De Chef Defensie zoekt onder meer naar: officieren en onderofficieren analisten voor de inlichtingenproductie in diverse domeinen (politiek-militair, CYBER, MR, AIR, NAV, CBRN,..); onderofficieren documentalisten voor de uitbating van informatie; onderofficieren voor de vergaring van persoonsinformatie (in Evere en in de provincies); onderofficieren Tak 3 - operaties om de operaties van ADIV te ondersteunen; officieren en onderofficieren voor de militaire veiligheid; officieren en onderofficieren van de vakrichting CT (Telecommunicatie en Programmatie).

“Ik besef ten volle dat dit de actuele onderbezetting in andere delen van de organisatie niet ten goede komt en dat dit ontegensprekelijk de reeds precaire situatie in sommige eenheden niet zal vereenvoudigen. Dat moeten we in de huidige omstandigheden aanvaarden”, erkent admiraal Michel Hofman nog.