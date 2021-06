Southgate boos op Engelse fans die spelers uitjouwden bij knielen voor aftrap: “Ze begrijpen de boodschap niet”

De Engelse bondscoach Gareth Southgate was niet te spreken over de fluitsignalen die uit de tribunes neerdaalden toen de spelers woensdagavond knielden voor de aftrap van de vriendschappelijke partij tegen Oostenrijk. “Sommige mensen begrijpen de boodschap niet”, verklaarde hij tegenover Sky News.

Woensdagavond knielden de spelers van Engeland en Oostenrijk voor aanvang van de wedstrijd. Een eerbetoon aan de Black Lives Matter-beweging dat al even zijn ingang heeft gevonden in het Europese voetbal. Een deel van de Britse fans in Middlesbrough trakteerde de spelers echter op gefluit.

Het applaus van de andere fans deed de fluitsignalen snel verstommen, maar toch kon Southgate achteraf niet om het thema heen. “Ik ben tevreden dat het snel overstemd werd door een meerderheid van de fans, maar we kunnen niet ontkennen dat het is gebeurd”, aldus Southgate.

“Het is niet iets dat ik namens onze zwarte spelers wou horen, omdat het aanvoelt als kritiek op hen”, vervolgde de Engelse bondscoach. “Ik denk dat de meerderheid van de mensen de boodschap begrijpt, maar sommigen nog steeds niet.”

Ook middenvelder Jack Grealish keurde de fluitsignalen af. “Het is iets wat we niet willen in het voetbal in het algemeen en zeker niet in onze wedstrijden”, aldus de middenvelder van Aston Villa.

Engeland won de wedstrijd met 1-0, na een doelpunt van youngster Bukayo Saka. Op het EK openen The Tree Lions met een wedstrijd tegen vicewereldkampioen Kroatië.