Een cultvoetballer minder: ‘Lord’ Nicklas Bendtner hangt voetbalschoenen aan de haak

De Deense spits Nicklas Bendtner stopt als profvoetballer. Dat heeft hij donderdag aan de Noorse zender Discovery gezegd. Hij kondigde er ook aan dat hij een trainerscarrière ambieert en al aan de opleiding is begonnen.

“Ik hoop dat dat me evenveel of misschien zelfs meer zal geven dan als speler. Op die manier blijf ik ook deel van het voetbalwereldje”, verklaarde Bendtner volgens een verslag in de Noorse krant Verdens Gang.

De 33-jarige Bendtner kwam tijdens zijn carrière onder meer uit voor Arsenal, Juventus en Wolfsburg. Zijn laatste passage was bij het Deense FC Kopenhagen, waarna een geplande transfer naar China wegens het coronavirus op niets uitdraaide.

Tijdens zijn carrière kreeg hij de bijnaam ‘Lord Bendtner’. Aanvankelijk was die afkomstig van zijn relatie met de Deense barones Carolyn Luel-Brockdorff, maar algauw werd de bijnaam ironisch gebruikt. Zo bleek ‘Lord Bendtner’ in zijn Arsenal-periode niet altijd even adellijk gedrag te vertonen - hij reed twee auto’s in de prak en werd een paar keer duidelijk beschonken gefotografeerd aan nachtclubs - terwijl hij ook op het veld niet echt een groot succes was.