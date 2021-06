Geladen binnenschip breekt in twee en zinkt op de vaart in Gent

Gent / Evergem - Aan de Ringvaart tussen Gent en Evergem is donderdag een binnenschip beginnen zinken. Het schip was geladen met slib en brak om onduidelijke reden in twee stukken.

Hoe het schip in twee kon breken, is nog niet bekend. De scheepvaartpolitie en ploegen van brandweerzone Centrum kwamen ter plaatse. Het vrachtschip zonk gedeeltelijk tot op de bodem. Over de omstandigheden is voorlopig weinig duidelijk, maar het ging alvast niet om een botsing.

“Geen andere schepen raakten bij het incident betrokken”, zegt Jana Verdegem van de Federale Politie. Niemand raakte gewond, maar het ziet ernaar uit dat er nog lang werk zal zijn om het gehavende schip te bergen.