Ondernemingsrechtbank verklaart Let’s Go Urban failliet

Antwerpen - De ondernemingsrechtbank in Antwerpen heeft Let’s Go Urban (LGU), het Antwerpse jongerenproject van Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi, failliet verklaard. Annemie Moens en Benjamin Vande Casteele werden als curatoren aangesteld.

Annemie Moens was ook al als voorlopig bewindvoerder aangesteld en had in die hoedanigheid het faillissement van LGU aangevraagd. Ze zag door de schuldenberg van de vzw en het stopzetten van de samenwerking met (en door) de stad Antwerpen geen andere oplossing meer.

Zij zal nu samen met haar co-curator het faillissement verder afhandelen, zich buigen over de vorderingen van de schuldeisers, vragen van de inspectiediensten beantwoorden, het strafrechtelijk onderzoek naar de subsidiegelden opvolgen, etc.

Ook zal Sihame El Kaouakibi worden uitgenodigd voor een gesprek. “We zullen zien hoe ze daarop reageert. Intussen gaan wij verder met de afwikkeling van het debacle dat LGU is geworden”, zegt curator Moens.