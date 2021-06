De Croo terug naar Kamer om uitleg te geven: was er iemand tegen benoeming van regeringscommissaris of niet?

Het kernkabinet van de federale regering heeft donderdag de benoeming besproken van de regeringscommissaris bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) en geen enkele partij heeft die in vraag gesteld. Dat heeft premier Alexander De Croo donderdag in de Kamer verklaard. Nochtans had de MR, die ook in het kernkabinet zit, de voorbije dagen scherp uitgehaald naar die benoeming door Ecolo-staatssecretaris Sarah Schlitz en zegt David Clarinval dat hij wel degelijk gezegd heeft gekant te zijn tegen de benoeming. De Croo keert donderdagavond terug naar de Kamer om bijkomende uitleg te geven. Was er tegenkanting of niet?

De regeringscommissaris in kwestie is Ihsane Haouach. Ze werd al een maand geleden benoemd. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez verzette zich deze week echter tegen die aanstelling. Haouach draagt een hoofddoek en volgens Bouchez valt dat niet te verenigen met het neutraliteitsbeginsel van de overheid. Kamerlid Denis Ducarme (MR) verklaarde woensdag dat hij zich niet meer gebonden voelt door de solidariteit binnen de meerderheid ten opzichte van staatssecretaris Schlitz.

Op een vraag van Darya Safai (N-VA) verdedigde premier De Croo donderdag Haouach, die overigens al aan een vergadering heeft deelgenomen. “Ze heeft een betonnen cv”, citeerde hij een Franstalige krant. “Ze beschikt over de kennis en ervaring om de functie naar behoren uit te voeren.” De beslissing om haar aan te stellen werd “door geen enkele partij binnen de regering in vraag gesteld”, aldus nog de premier.

Juiste persoon

Kamerlid Safai voerde aan dat Haouach door de regering is aangeduid, waardoor ze de regering en de hele samenleving vertegenwoordigt. “Ze moet het neutraliteitsprincipe respecteren en een hoofddoek kan in deze functie dus niet”, aldus Safai.

De groenen reageren alvast tevreden op het antwoord van de premier. “De eerste minister bevestigt in de plenaire dat geen enkele partij de benoeming van mevrouw Haouach tot regeringscommissaris in vraag heeft gesteld. De juiste persoon op de juiste plaats. Klaar en duidelijk. Al de rest is zinloze politieke profileringsdrang”, stelde Kamerfractieleider Gilles Vanden Burre op Twitter.

Tegen benoeming

De Franstalige liberalen blijven echter bij hun standpunt en benadrukken dat ze tegen de benoeming gekant blijven. “De benoeming van een persoon die een religieus teken draagt als regeringscommissaris is gebeurd zonder akkoord van de MR, die via alle mogelijke manieren haar afkeuring heeft uitgesproken. Niet iedereen deelt onze verdediging van de neutraliteit. De wet moet veranderen”, stelde voorzitter Bouchez eveneens op Twitter.

MR-minister David Clarinval tweet dat hij op de vergadering wel degelijk gezegd heeft tegen de benoeming te zijn.

Wie heeft nu wat gezegd? Een goede bron brengt intussen een aantal semantische en juridische preciseringen. Volgens de regel van de consensus en de solidariteit binnen de werking van de regering, kan een eerste minister in het parlement niet aangeven dat een minister het niet eens is met een beslissing van de uitvoerende macht. Het is dus exact dat niemand heeft gevraagd terug te komen op de benoeming, die overigens uitsluitend de bevoegdheid is van een minister of staatssecretaris. De MR heeft aangegeven dat volgens haar iemand die de functie van regeringscommissaris bekleedt, geen geloofstekenen kan dragen, en dat ze in die zin de benoeming van Haouach niet steunt, luidt het.

De Croo keert terug

Donderdagavond keert De Croo terug naar de Kamer om bijkomende uitleg te geven, op vraag van onder meer N-VA.