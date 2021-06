EK-koorts brengt ook de gokkoorts met zich mee: “Wij hopen ook dat Rode Duivels het goed doen, maar...”

Elke dag gokken in België meer dan 120.000 mensen online. Dat zijn er twee keer zo veel als drie jaar geleden, en met het EK voetbal dat eraan zit te komen, zal het aantal allicht nog stijgen. “Na elk groot toernooi blijven altijd wel nieuwe spelers plakken”, meldt de Kansspelcommissie, die tijdens het EK uitpakt met een nieuwe preventiecampagne.

Het vorige wereldkampioenschap voetbal brak alle gokrecords in ons land. Per match van de Rode Duivels werd gemiddeld 11,3 miljoen euro ingezet, over het hele WK verspreid werd zelfs voor liefst 334 miljoen ...