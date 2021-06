Jef Vermassen wil doodsprentje van slachtoffer groepsverkrachting van Facebook halen op vraag van haar vader

Gent / Gavere - Jef Vermassen, de advocaat van de vader van het meisje van 14 dat uit het leven stapte na een vermoedelijke groepsverkrachting op een kerkhof in Gent, wil het doodsprentje van het slachtoffer van Facebook laten halen. “De vader is zeer ongelukkig dat de rouwbrief publiek gemaakt werd en massaal gedeeld wordt. In deze zaak is er voyeurisme in de hoogste graad”, zegt de advocaat, die ook betreurt dat de identiteit van de minderjarige verdachten publiek werd gemaakt.

De feiten vonden plaats op 15 mei op de Westerbegraafplaats in Gent. Het meisje uit Gavere had die dag met een vriend afgesproken maar er daagden nog vier andere tieners op. Het meisje zou aangerand en verkracht zijn en beelden ervan zouden via sociale media verspreid zijn. Het slachtoffer kreeg de beelden te zien en stapte vier dagen na de feiten uit het leven.

LEES OOK. Moeder van verdachte in zaak van groepsverkrachting meisje dient klacht in na doodsbedreigingen op sociale media

De politie kon vijf verdachten oppakken. Het gaat om drie minderjarigen en twee meerderjarigen. Op sociale media werden identiteitsgegevens gedeeld van de verdachten, maar ook het doodsprentje van het slachtoffer werd met volledige naam en foto gedeeld. “Ik ga proberen om het bericht van Facebook te halen, maar dat zal niet zo makkelijk zijn. De vader is zeer ongelukkig dat de rouwbrief publiek gemaakt werd en massaal gedeeld wordt. In deze zaak is er voyeurisme in de hoogste graad. De vader wil het liefst zo anoniem mogelijk blijven. Hij wil enkel dat in de toekomst niemand meer overkomt wat zijn dochter gebeurd is. Hij wil dat er gerechtigheid is”, zegt Vermassen.

LEES OOK. Jacht op verdachten groepsverkrachting is geopend: ouders krijgen doodsbedreigingen en gegevens massaal gedeeld op sociale media

De vader had voor de feiten al hulp gezocht voor zijn dochter, zegt Vermassen. “Er zou een therapie beginnen op 21 mei, maar twee dagen ervoor is het meisje uit het leven gestapt. Het is tragisch dat er onvoldoende opvang is voor minderjarigen met die problematiek in de ziekenhuizen.”

Vermassen zal zich burgerlijke partij stellen voor de vader en de familieleden langs de kant van de vader. “We willen de sereniteit van het gerechtelijk onderzoek bewaren, ook voor de minderjarigen. Het voyeurisme is een vuil kantje van de mensen. De identiteit van minderjarige verdachten bekend maken is bovendien strafbaar. Ik hoor ook dat er in gesloten groepen met tot 100.000 leden gevraagd wordt naar de beelden van de feiten. Dat is onvoorstelbaar.”