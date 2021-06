Nieuwe afzegging bij Red Flames: ook Justine Vanhaevermaet niet mee op stage in Spanje

Justine Vanhaevermaet kan later deze maand niet deelnemen aan de trainingsstage van de Red Flames in Spanje. De middenvelder van het Noorse LSK Kvinner moet afzeggen vanwege de coronamaatregelen in Noorwegen, zo bevestigt de KBVB donderdag.

Haar plaats wordt ingenomen door Lyndsey Van Belle. De bond benadrukt dat Vanhaevermaet geen corona heeft.

Eerder zag bondscoach Ives Serneels ook al zes speelsters van Anderlecht afhaken na een corona-uitbraak bij paars-wit. Daardoor ontbreken doelvrouw Justien Odeurs, verdedigsters Laura Deloose en Charlotte Tison en aanvalsters Tine De Caigny, Sarah Wijnants en Tessa Wullaert in de selectie.

Op 10 juni oefenen de Flames in Madrid tegen Spanje. Twee dagen later treffen ze Luxemburg in Wiltz.