Papa van slachtoffer groepsverkrachting trok aan de alarmbel: “Als ze haar in UZ Gent hadden opgenomen, was dit niet gebeurd”

Gent / Gavere -

De vader van het 14-jarige meisje dat verkracht zou zijn door een groep jongeren zocht vorige maand gespecialiseerde hulp in het UZ Gent, omdat zijn dochter op zoek was naar zichzelf. Volgens zijn advocaat Jef Vermassen blijft de papa met een wrang gevoel achter dat er toen geen bedden voor haar vrij waren. “Twee dagen na haar dood zou therapie opgestart worden. Maar dat was te laat.”