EXCLUSIEF ONDERZOEK. Hoe rijk zijn de Rode Duivels? En waar steken ze hun geld in?

De gouden generatie, zo worden deze Rode Duivels genoemd. Maar wat betekent dat eigenlijk voor hen? Hoeveel geld vergaarden ze al in hun succesvolle carrière? Hoeveel belastingen betalen ze? En waarin investeren ze om hun oude dag veilig te stellen? Onze sportjournalist Dimitri Thijskens dook in de portefeuille van de Rode Duivels, en kwam terug met dit gedetailleerde dossier. Over lonen, sponsorinkomsten en appeltjes voor de dorst. Een verhaal van 661 miljoen euro. And counting.