Losgebroken koe gaat zwemmen in tuin van buren

Zandhoven - Villabewoners in Zandhoven troffen donderdagnamiddag een vreemde zonneklopper aan in hun tuin. Een losgebroken koe was in hun zwembad terechtgekomen. De brandweer heeft het dier veilig uit het zwembad gekregen. Intussen staat de koe terug in de wei.

Het was even schrikken voor de villabewoners in de Mussenbaan in Zandhoven toen ze rond 16 uur een koe in hun zwembad zagen staan. De koe was samen met twee andere vrienden ontsnapt uit een achtergelegen wei om de tuin van de buren te gaan verkennen.

Helaas is de koe tijdens zijn avontuur door het zeil over het zwembad gezakt. De twee andere koeien hielden het voor bekeken en zijn zelfstandig teruggekeerd naar de wei.

Brandweerpost Zandhoven kwam ter plaatse en hielp het dier met behulp van een takelwagen veilig uit het water. De koe werd na haar zwempartij nog even ontsmet en staat intussen terug in de wei.

Foto: BFM

