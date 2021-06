Pentagon moet deze maand ufo-documenten vrijgeven, en zelfs Obama gelooft erin: ufo’s niet langer taboe?

“Er is beeldmateriaal en er zijn opnames van objecten in de lucht waarvan we niet exact weten wat ze zijn.” Het was geen ufo-freak aan het woord, maar wel voormalig Amerikaans president Barack Obama. Na decennia van ontkenning en geheimdoenerij is er een groeiend leger ernstige mensen – piloten, wetenschappers, politici – dat zonder schroom stelt dat er waarnemingen zijn die niet te verklaren zijn.