Twitter lanceert betalend abonnement in Canada en Australië

Twitter is donderdag voor het eerst gestart met een betalend abonnement. De primeur gaat naar Canada en Australië. Met ‘Twitter Blue’ krijgt de gebruiker extra diensten, bijvoorbeeld het “ongedaan maken” van een tweet.

Na een tweet heeft een betalend gebruiker nog tot 30 seconden tijd om de tweet aan te passen. Pas daarna verschijnt de tweet op de tijdlijn van de gebruiker. Via de preview kan de twitteraar gemakkelijk nog fouten aanpassen, vooraleer de tweet viraal gaat. Voorts is er een ‘lezersmodus’ waarbij het overzichtelijker is om langere Twitter-gesprekken te lezen. En er komen mappen met favorieten om Twitter-berichten te bewaren.

De nieuwe dienst kost omgerekend ongeveer 2,5 euro per maand.