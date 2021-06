Zes honden opgeleid om te ruiken of je corona hebt, maar ze worden niet gebruikt. “Ik heb er hart en ziel ingestopt”

Zes Belgische honden weten aan de geur van je zweet of je besmet bent met corona of niet. Ze werden het voorbije jaar intensief getraind en bleken even betrouwbaar als de tests in je neus. Maar de honden en de onderzoekers worden nu afgedankt: de Taskforce Testing vindt het te omslachtig om ze in te zetten. “We zijn ontgoocheld, maar gelukkig hebben de honden hun job nog.”