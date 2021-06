Hoe een vlucht naar Málaga in de hel veranderde: “Mayday! Mayday! De piloot hangt uit het raam”

10 juni 1990. De dag waarop een routineuze vlucht naar de Spaanse zon eindigt in een drama. Met een piloot die uit het raam wordt gezogen en zo op de neus van het vliegtuig belandt. Met een steward die zijn collega tegenhoudt door diens benen te grijpen. En met een copiloot die het toestel met 81 passagiers in deze absurde situatie aan de grond probeert te krijgen. Welkom aan boord van de British Airways-vlucht 5390.

“Goeiemorgen iedereen. Jullie zullen blij zijn om te horen dat het zonnig en droog weer is in Málaga, en dat we zo snel mogelijk vertrekken.” De banale mededeling van piloot Tim Lancaster moet de moed ...