Waarschuwingen over versoepelingen maar zelfs minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) kan er niet om heen: “Mijlpalen bereikt. Dan moeten we dit ook doen”

De rectoren van alle Vlaamse universiteiten roepen vlak voor het Overlegcomité op om toch maar niet te snel te willen gaan met de versoepelingen. Ja, de curves zijn heel veelbelovend, maar met een paar venijnige varianten op de loer en een opbod aan eisen zitten we sneller weer in de problemen dan we zouden willen. “We staan voor een risicovolle afdaling waarbij we verre van zeker zijn welk gevaar achter de volgende bocht schuilt”, schrijven ze in een open brief.