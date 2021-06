EK-koorts komt maar traag op gang, behalve hier: “Als we kampioen worden, laat ik de straat afzetten voor een feest”

Riemst -

Het is nog gene vette. Naast een verdwaalde vlag hier en daar is bijna niet te merken dat onze Rode Duivels binnen een dikke week aan het EK beginnen. Op 12 juni spelen ze hun eerste match, maar daar zijn we precies nog niet klaar voor. Geen rode hoorntjes aan de auto’s, geen versierde voortuinen, geen stormloop op de truitjes en de zwart-geel-rode schmink. Behalve dan in de Heiligenstraat in het Limburgse Riemst.