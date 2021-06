Groen wil kerncentrales sluiten én ontmantelen. Maar dat is wereldwijd pas 10 keer gebeurd

In 2025 moet de laatste kerncentrale de deuren sluiten. Maar wat dan? “Een situatie waarin de centrales nog decennia onaangeroerd blijven, moeten we absoluut vermijden”, zegt Kim Buyst, Kamerlid voor Groen. Probleem is dat een kerncentrale ontmantelen absoluut niet evident is.

In een resolutie die Groen en Ecolo indienen in de Kamer, eisen ze van de regering en van eigenaar Engie/Electrabel de onmiddellijke ontmanteling van de centrales na de sluiting.

“Slechts tien van de 178 stil­gelegde reactoren in de wereld zijn ­terug­gebracht naar de oorspronkelijke staat. Die situatie moeten we in België koste wat het kost vermijden’, zegt Groen-Kamerlid Kim Buyst. “We willen niet dat die terreinen er nog al die tijd onproductief bij blijven liggen, terwijl de kosten doorlopen.”

Volgens Buyst kunnen we zo expertise opbouwen in het ontmantelen van kerncentrales, wat dan een exportproduct kan worden.