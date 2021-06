Het is alweer prijs met de MR-voorzitter: “De regering zit met een probleem-Bouchez”

Het gaat weer hard tussen de MR en de andere zes regeringspartijen. En weer staat MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez in het centrum van het conflict. Hij kantte zich tegen de benoeming van een regeringscommissaris met hoofddoek, tot woede van zijn coalitiepartners. Dat Bouchez donderdag ook de geloofwaardigheid van premier De Croo in vraag stelde, maakte het alleen maar erger. “We zitten binnen de regering met een probleem-Bouchez”, stelden twee vicepremiers donderdag in het kernkabinet.

“Wie liegt? Premier De Croo of MR-vicepremier David Clarinval?”. N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover wond er donderdag in de Kamer geen doekjes om. Hij had het over een majeur incident en vorderde ...