Interpol lanceert beloftevolle databank om vermiste personen op te sporen, maar België kan niet meedoen

Ons land kan zich voorlopig niet aansluiten bij I-Familia, de prestigieuze nieuwe databank van Interpol om verdwenen personen terug te vinden en te identificeren. In die databank kan ook het DNA ingevoerd worden van familieleden van vermiste personen. De databank kijkt dan of ze verwant zijn met een van de ongeïdentificeerde lichamen die overal ter wereld op identificatie wachten. Tot nu moest het DNA van de vermiste persoon zelf gebruikt worden, wat niet evident is.

Internationaal wordt veel verwacht van de databank. Bij de lancering werd dinsdag meteen een Italiaan geïdentificeerd van wie zijn familie al sinds 2004 geen nieuws had. België kan zich niet aansluiten, omdat de wetgeving dat niet toelaat. In tegenstelling tot veel andere landen worden DNA-databanken hier beheerd door justitie, en niet door de politie. De Belgische DNA-databanken mogen wettelijk niet uitwisselen met politiedatabanken. “I-Familia lijkt een interessante tool. We bestuderen nog hoe België hieraan zou kunnen deelnemen”, zegt het Nationaal Instituut voor Criminologie en Criminalistiek.