Aalmoezen voor Anderlecht en AA Gent: amper 8 procent van Europese prijzenpot gaat naar nieuwe Conference League

Ze zijn bekend, de premies die in de nieuwbakken Europese competitie Conference League kunnen worden verdiend. Er valt opmerkelijk minder te rapen dan in voorheen de Europa League.

Even recapituleren. De Europese voetbalbond UEFA heeft de Europese competities hervormd. De format van de Champions League blijft onveranderd. De Europa League gaat van 48 naar 32 deelnemers met het format van de CL en er komt een derde beker, de European Conference League, bij. Die wordt ook gespeeld volgens het format van de CL.

Drie Europese bekers met 32 ploegen, dat zijn dus 96 deelnemers aan de groepsfase tegenover in het verleden slechts 80. Omdat de UEFA ‘maar’ 190 miljoen euro meer prijzengeld heeft te verdelen (2,54 miljard euro in de vorige cyclus, nu 2,73 miljard) en de grote clubs in de Champions League blijvend moeten gepaaid worden, zijn de deelnemers aan de Europa League en vooral aan de Conference League de slachtoffers. Daarvoor wordt minder geld ter beschikking gesteld. Ruim 74 procent van de totale prijzenpot gaat naar de Champions League, 17 procent naar de Europa League en amper 8 procent naar de Conference League.

Slapen

Dat is slecht nieuws voor Anderlecht en AA Gent, beide ondergebracht in de voorronde van de Conference League. Ook Antwerp kan nog in de Conference League terechtkomen indien het de play-offs van de Europa League niet overleeft. Deelnemers aan de Conference League moeten het met veel minder prijzengeld doen dan in het verleden in de Europa League. Voor AA Gent, sinds 2016 een vaste klant in de Europa League, zal dat even slikken zijn. Vooral als een club ver doorstoot, wordt het verschil in negatieve zin steeds groter.

“Ik heb het al gezegd, er zaten er enkelen te slapen toen dit gestemd werd”, aldus Michel Louwagie, algemeen directeur bij AA Gent. “Dit is niet goed onderhandeld, want ook de tegenstanders in de Conference League zijn minder. Maar goed, we zullen het daarmee moeten doen. Het is nog altijd beter dan niets.”