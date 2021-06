Komt een Nederlander bij de bakker, begint-ie over 4-3-3. En dus dreigt bondscoach Frank de Boer, die komend EK voor een ander systeem wil kiezen, te worden verketterd. Waarom toch? Vanwaar die eeuwige fixatie op die ene formatie? “Omdat we het allemaal beter weten.”

Gemopper, gemekker, gezanik en gezeur. De Nederlandse voetbalsupporter was weer in vorm, woensdagavond. Dat Oranje 2-2 gelijkspeelde tegen een gehavend Schotland, was al vervelend. Maar dat het spel niet ...