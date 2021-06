Oostende koopt Jack Hendry (om hem weer te verkopen?)

KV Oostende zal Jack Hendry (26) definitief overnemen van Celtic. De Schotse EK-ganger werd afgelopen seizoen gehuurd met een aankoopoptie van 1,5 miljoen euro en ontpopte zich tot defensieve sterkhouder bij de kustclub. KVO tast nu in de buidel en biedt hem een meerjarig contract aan. Hendry is bereid om op dat voorstel in te gaan.