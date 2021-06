“De Rode Duivels hebben ons niet gerustgesteld”

We vroegen om de supporters van de Rode Duivels gerust te stellen. Daar is de experimentele keurgroep van bondscoach Roberto Martinez niet in geslaagd. 1-1 tegen Griekenland is niet goed. Niet om te dramatisch over te doen door zeven afwezige basisspelers maar de defensie liet toch wel wat steken vallen. En die verdedigers maken veel kans om ook op het EK te spelen.