REACTIES. Simon Mignolet bekijkt gelijkspel in zijn context, Martinez ziet het probleem: “Nog zoekende naar intensiteit”

De Rode Duivels raakten in de eerste wedstrijd van hun EK-voorbereiding niet verder dan een 1-1-gelijkspel. Een teleurstellend resultaat, al moet het volgens de spelers en de bondscoach in perspectief geplaatst worden.

Roberto Martinez: “We missen nog onze competitieve intensiteit”

“Ik heb vanavond geleerd dat we onze competitieve intensiteit nog moeten vinden”, zei bondscoach Roberto Martinez na het gelijke spel. “Dat snap ik, want voor veel spelers was het een lang seizoen. Dan kan er een soort decompressie optreden. Maar je kan dat niet in training terug opbouwen, daarom was deze wedstrijd goed, want we hebben getoond dat we de intensiteit van de Grieken nog niet konden matchen. Maar goed, ik ben vooral blij dat iedereen fit gebleven is. Al ben ik ook wel ontgoocheld, want we willen altijd winnen. Ook voor Matz Sels ben ik gelukkig. Een eerste cap, is toch een soort barrière waar je over gaat”, zei hij over zijn keeper die hij in de allerlaatste minuut nog inbracht.

Van defensieve instabiliteit wilde Martinez niets weten. “De eerste kans pakte Simon erg goed. Het was een slechte pass achteruit die onderschept werd. Het was ook onze bedoeling om hoog te spelen met onze achterlijn. Als je 90 minuten wil reduceren tot een slechte pass en een stilstaande fase… Over het algemeen was ik wel tevreden met hoe de achterlijn presteerde.

Foto: ISOPIX

Dennis Praet: “Jongens die minuten nodig hadden, hebben er gekregen.”

“Het was geen gemakkelijke match”, vond Dennis Praet die zijn kans kreeg op het middenveld. “Griekenland was zeker niet slecht en zette goed druk. Ze waren ook agressief in de duels. 1-1 was een correcte uitslag, denk ik. Het kan misschien wel kloppen dat bij sommigen het gebrek aan ritme hen parten speelde. En als je dan meteen zo’n internationale match speelt, na ook een serie zware trainingen, dan zie je wel dat het soms wat lastig werd. Maar goed, de jongens die minuten nodig hadden, hebben er gekregen. Zelf zat ik er naar het einde toe ook wel door. Ik begon het te voelen in de kuiten. Wat normaal is, want ik kom terug van een lange blessure. Net daarom doen die 90 minuten wel deugd.”

Simon Mignolet: “Resultaat in zijn context bekijken”

Doelman Simon Mignolet, die enkele minuten voor tijd vervangen werd door Matz Sels, noemde de 1-1 tegen Griekenland na afloop “al bij al terecht”. “Maar je moet dat resultaat wel in zijn context bekijken”, voegde de doelman van Club Brugge snel toe voor de camera’s van VTM.

“Ik snap wel dat mensen het resultaat zullen zien en zullen zeggen dat het maar Griekenland is en we daar gewoon van moeten winnen. Dat klopt ook”, vertelde Mignolet. “Maar wij hebben ook een paar dingen uitgeprobeerd. Een paar titularissen waren er niet bij en we hebben bij de rust wissels gedaan die we in een normale match niet zouden doen.”

“Ik denk dat de jongens die speelminuten moesten krijgen ze gekregen hebben en opnieuw de batterijen hebben kunnen opladen. Dat is ook belangrijk naar de volgende wedstrijden toe. We zullen nu wel zien wie zondag in de oefenmatch tegen Kroatië speelt, maar we zullen zeker klaar zijn voor die eerste groepsmatch op het EK.”