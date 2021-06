Politie neemt meer dan honderd verwaarloosde dieren in beslag in Houthalen-Helchteren

Houthalen-Helchteren - De politie heeft bij controles in Houthalen-Helchteren en Bree in totaal 107 verwaarloosde dieren in beslag genomen. Dat maakte de lokale politie van de zone CARMA (Genk, As, Oudsbergen, Zutendaal, Houthalen-Helchteren, Bree, Kinrooi en Bocholt) donderdag bekend. Het ging onder meer om honden, kippen en twee hangbuikzwijnen.

De bewoner op het eerste adres in Houthalen-Helchteren had al eerder een waarschuwing gekregen voor de verwaarlozing van zijn dieren, maar gaf daar geen gevolg aan. In een bos bij de woonst trof de politie 106 zwaar verwaarloosde dieren aan in kooien en tussen een berg afval. De dieren leefden in zeer slechte omstandigheden.

Alle dieren werden in beslag genomen. Twee honden zijn opgevangen door het dierenasiel in Genk. Daarnaast zijn 12 eenden, 32 kippen en hanen, 50 duiven, 5 ganzen, 2 hangbuikzwijnen, 2 schapen en 3 parelhoenderen opgevangen door het Natuurhulpcentrum van Oudsbergen.

Op het tweede adres in Bree nam de politie een magere, manke kat in beslag. Het dier werd opgevangen door de vzw Dieren in Nood in Kinrooi.

Beide eigenaars zullen later verhoord worden. De politie stelde processen-verbaal op.