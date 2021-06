Roberto Martinez blijft ook na gelijkspel met Rode Duivels het glas halfvol zien: “Blij met Praet en Doku”

Bondscoach Roberto Martinez probeerde ook na het 1-1-gelijkspel tegen Griekenland naar goeie gewoonte het glas halfvol te zien. “We moeten beseffen dat we deze match niet speelden om te winnen, maar om beter te worden”, zei de Spanjaard.

“Het belangrijkste is dat we nu meer klaar zijn dan voor de match. We hebben deze week goed getraind, maar op sommige elementen kun je niet werken op training. Je hebt tegenstand nodig om intensiteit te tonen. Griekenland heeft ons die tegenstand gegeven.”

Toch kon Martinez ook niet om de mindere punten heen. “Dat Griekenland het spel vertraagde, raakte ons. We speelden te veel als in een oefenmatch. In onze zestienmeter hebben we ook te soft verdedigd. We konden onze wil niet opleggen. We moeten hier lessen uit trekken.”

Martinez keek met aandacht naar enkele spelers die straks mogelijk moeten inspringen voor basisspelers. “Ik was heel verrast over het niveau van Dennis Praet”, zei de bondscoach. “Het is een halfjaar geleden dat hij nog eens de negentig minuten volmaakte. En ik ben ook heel blij met Jérémy Doku. Wanneer hij de bal in de voeten krijgt, weet je dat hij het speciale talent heeft er iets mee te doen. Ik vind hem meer compleet dan in maart.”

Martinez prees ook Yannick Carrasco en Romelu Lukaku. “Dat zijn twee jongens die kampioen werden met hun ploeg. Soms is er dan sprake van decompressie, maar dat was hen niet aan te zien.”

“Mijn startelf voor de eerste EK-wedstrijd (volgende week zaterdag tegen Rusland, red.) ligt nog lang niet vast”, besloot de bondscoach. “Elke dag zetten we een stap vooruit. We hebben meer dan 11 spelers nodig. Iedereen in de groep is belangrijk. We volgen ook de situatie van de geblesseerde jongens van dichtbij op. Ik heb deze keer de reserven Mechele en Sambi Lokonga niet gebruikt, maar ook zij blijven bij de groep. Voor Sambi is de situatie duidelijk. Hij komt bij de definitieve selectie, als Witsel niet fit raakt. Axel blijft intussen rustig zijn programma volgen, ik leg hem geen deadline op.”

John van ‘t Schip: “We hebben België vooraf goed bestudeerd”

John van ‘t Schip, de Nederlandse bondscoach van Griekenland, was donderdag tevreden na afloop “De combinatie tussen goed verdedigen en goed opbouwen onder druk heeft vandaag tot een uitstekend resultaat geleid”, klonk het.

“Het was een goede match tegen een heel sterk team zoals België”, begon Van ‘t Schip. “We hebben ons in korte periode goed voorbereid en een knap resultaat neergezet. We hebben compact gespeeld, druk gezet en dat leidde al vroeg in de partij tot enkele kansen voor ons. België werd tijdens de eerste helft sterker en sterker. We hebben dan tijdens de pauze enkele zaken rechtgezet. We zijn met vijf achterin gaan spelen en hebben gescoord op een stilstaande fase. We hebben proberen voetballen wanneer het kon en verdedigd wanneer het moest.”

“We hebben België vooraf goed bestudeerd”, ging de Nederlander verder. “Het is een generatie die de kans heeft om een Europese titel te pakken, maar ze hebben ook wat tegenslag. Ik hoop dat ze nog enkele jongens fit krijgen voor het toernooi. Desondanks stond hier nog een sterk team op het veld. We wilden ze verrassen in de ruimtes achter de verdediging. In de opbouw probeerden we onder hun druk uit te voetballen. Dat leidde enkele keren tot gevaar. De combinatie met een goede defensie heeft tot een goed resultaat geleid vandaag.”