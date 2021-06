Annelies Verlinden: “Op redelijk korte termijn kunnen we de sluitingsuren voor de horeca gelijkstellen”

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden denkt dat er binnenkort geen onderscheid meer zal worden gemaakt tussen de horeca binnen en buiten als het op de sluitingsuren aankomt. Dat vertelde ze vrijdag in De Ochtend.

Verlinden vertelde dat ze liefst dezelfde uren zou willen voor de horeca, zowel binnen als buiten maar dat de epidemiologische situatie voor beiden anders is. En dus kunnen die sluitingsuren niet meteen worden gelijkgesteld. Maar nu de cijfers goed zijn, denkt de minister dat de sluitingsuren gelijkgesteld kunnen worden. “Het lijkt me redelijk dat we het op korte termijn kunnen gelijkstellen. Ik geloof erin dat we het op basis van de goede cijfers kunnen rechttrekken”, zei ze. Momenteel staat volgend scenario op tafel: de sluiting van de horeca binnen om 22 uur, buiten is dat 23u30. Het Overlegcomité moet dat vandaag nog bevestigen.

