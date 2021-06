Buitenlandse pers heeft amper aandacht voor “Rode Duivels zonder inspiratie”: “EK-vorm nog niet te pakken”

In het buitenland liggen ze een week voor de start van het EK niet wakker van de prestaties van de Rode Duivels. Het is in de buitenlandse pers met een vergrootglas zoeken naar een matchverslag- of analyse van het gelijkspel tegen Griekenland.

In Nederland is vrijdag iedereen bezig met de heilige 4-3-3, in Duitsland is er euforie over de kwalificatie van de U21 voor de finale van het EK en in Engeland gaat alle aandacht naar het uitvallen van rechtsback Trent Alexander-Arnold. Slechts enkele buitenlandse kranten en websites hadden oog voor België - Griekenland.

L’Equipe heeft traditioneel wel goed gekeken naar de oefenmatch van de Rode Duivels. De Franse sportkrant zag “Een België zonder inspiratie”. “Zeker niet op volle sterkte, werd België in bedwang gehouden door een dapper Griekenland. De Belgen forceerden zich niet en slaagden er niet in om een onbevangen tegenstander weg te drukken.” L’Equipe zag “dat België in slaap viel na de 1-0 en dat de drie centrale verdedigers van begin tot eind pijn werden gedaan in de diepte.” “De vervangingen van Doku en Lukaku bij de rust hielpen niet, maar in de tweede helft kregen de Belgen geen enkele goede kans. Griekenland zal deze zomer niet op het EK aanwezig zijn, maar het leerde de leiders op de FIFA-ranking wel een lesje in agressiviteit. Martinez zal ongetwijfeld lessen trekken uit deze wedstrijd, en zondag worden antwoorden verwacht tegen een tegenstander van een ander kaliber: Kroatië.”

Voetbal International concludeert dat “België de EK-vorm nog niet te pakken heeft.” “Romelu Lukaku kon voor de verandering eens niet het verschil maken voor de Belgen. Zonder Kevin De Bruyne had België moeite om de Griekse defensie te doorbreken. Voor België is er dus nog werk aan de winkel richting de eerste EK-wedstrijd op 12 juni.”

Ook het Duitse Kicker vond de prestatie van de Rode Duivels niet al te best. “De nummer één van de wereld uit België overlaadde zich vlak voor de start van het EK niet bepaald met roem: in Brussel was het na een matig optreden tegen Griekenland net genoeg voor een 1-1 gelijkspel. Een tempoversnelling zoals bij de 1-0 was een zeldzaamheid bij de Belgen. Hoewel ze de bal monopoliseerden en de Grieken met de rug tegen doel controleerden, speelden ze hun veldvoordeel niet consequent genoeg uit om een vervolg te breien aan het openingsdoelpunt.”

ANALYSE. René Vandereycken: “De uitslag is niet belangrijk. Het enige wat telt is dat niemand een blessure opliep”