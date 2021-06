Argentijnse nationale ploeg geef niet thuis na eerbetoon aan Diego Maradona

De Argentijnse voetbalploeg heeft in de WK-kwalificatie punten laten liggen in de thuiswedstrijd tegen Chili. Het elftal van bondscoach Lionel Scaloni kwam in Santiago Del Estero niet verder dan 1-1. Voor de wedstrijd onthulde de selectie buiten het stadion een groot standbeeld van de overleden Diego Maradona.

De man die Argentinië in 1986 de wereldtitel bezorgde, overleed vorig jaar op 25 november. De Argentijnen grepen de eerste interland sinds de dood van Maradona aan om hun voetbalicoon te eren. De spelers kwamen het veld op in shirts met op de voorkant het nummer 10 van Maradona en een afbeelding van ’Pluisje’. De huidige nummer 10 van Argentinië, aanvoerder Lionel Messi, opende halverwege de eerste helft de score uit een strafschop. Alexis Sánchez tekende voor de gelijkmaker. Messi schoot uit een vrije trap nog een keer op de paal.

“Dit was een bijzondere interland, de eerste zonder Diego”, zei Messi. “We weten wat hij voor de nationale ploeg heeft betekend en we weten dat hij altijd bij ons is.”

Met 11 punten uit vijf wedstrijden staat Argentinië in de Zuid-Amerikaanse kwalificatie op de tweede plaats achter Brazilië (12 punten). De Brazilianen spelen vrijdagavond tegen Ecuador, de nummer 3 van de ranglijst met 9 punten. Het duel tussen Uruguay en Paraguay in Montevideo eindigde in 0-0. Beide landen hebben 7 punten, net als Colombia dat met 3-0 won bij Peru. Peru is als enige nog zonder overwinning in deze WK-kwalificatie.

De top 4 kwalificeert zich voor het WK van volgend jaar in Qatar, de nummer 5 kan een ticket bemachtigen via een intercontinentale play-off.

