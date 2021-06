Nieuwe zoekactie naar Jürgen Conings

Vrijdagochtend is er een nieuwe zoekactie begonnen naar Jürgen Conings (46) die intussen al meer dan twee weken spoorloos is. Het federaal parket bevestigt dat er vandaag enkele plaatsen onderzocht worden, maar over de exacte locatie wilde het parket niet communiceren. Volgens Het Belang Van Limburg zou er onder andere gezocht worden in het Ter Hills Cablepark op de grens van Maasmechelen en Dilsen-Stokkem.