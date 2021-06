Toxische kippeneieren door giftig ‘wondermiddel’: spilfiguur van fipronilcrisis veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 1 jaar effectief

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Patrick R. (49) uit Ravels vrijdag veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan een jaar effectief, en een boete van 200.000 euro met uitstel. Hij bracht enkele jaren geleden een natuurlijk “wondermiddel” op de markt om bloedluis bij pluimvee mee te bestrijden, maar had er de toxische stof fipronil onder gemengd. De gevolgen waren desastreus: honderden pluimveebedrijven in België en Nederland werden in de zomer van 2017 geblokkeerd, nadat in kippeneieren fipronil was aangetroffen. De gedupeerden kregen meer dan 20 miljoen euro aan schadevergoedingen toegekend.