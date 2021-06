De dag dat Kevin De Bruyne een wereldtopper werd: met tranen in de ogen voor overleden vriend

Tranen in de ogen, rouwband in de handen, handen richting hemel. De match waarop de wereld Kevin De Bruyne leerde kennen als één van de beste aanvallende middenvelders sinds lang, was een hele speciale. Eén waarbij een onklopbaar geachte ploeg niet wist wat het overkwam. Overspeeld door iemand die niet met het hoofd, maar met het hart speelde. Het ultieme eerbetoon van De Bruyne aan zijn overleden vriend was ook het ultieme duwtje richting wereldtop.