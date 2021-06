Mexico en VS spelen finale van Concacaf Nations League, Mexicaanse fans laten zich van hun slechtste kant zien

Mexico en de Verenigde Staten hebben zich donderdag geplaatst voor de finale van de Concacaf Nations League.

De Verenigde Staten haalden het in Denver (Colorado) met het kleinste verschil (1-0) van Honduras, na een treffer van Jordan Siebatcheu in de laatste minuut van de reguliere speeltijd. Reservedoelman Ethan Horvath (Club Brugge) bleef de hele wedstrijd op de bank, Matt Miazga (Anderlecht) mocht in het slot Christian Pulisic vervangen. De titelverdediger neemt het zondag in de finale op tegen Mexico, dat Costa Rica klopte na het nemen van strafschoppen (5-4). Daarin ontpopte doelman Guillermo Ochoa (ex-Standard) zich tot de held, nadat er na reguliere speeltijd nog 0-0 op het scorebord stond.

Foto: USA TODAY Sports

De Mexicaanse supporters lieten zich tijdens het duel van hun slechtste kant zien en lanceerden homofobe gezangen aan het adres van de Costa Ricaanse doelman Leonel Moreira. De wedstrijd diende zelfs enkele minuten te worden stopgezet omdat het de spuigaten uitliep.

