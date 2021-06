Onweersbuien op komst: “20 tot 30 liter per vierkante meter en hagelbollen tot 3 centimeter groot”

Trek de stekkers maar uit, want het kan vrijdagavond flink gaan onweren. In de loop van de namiddag ontstaat een buienlijn die over het ganse land trekt. De kans op wateroverlast is groot en lokaal vallen hagelbollen tot 3 centimeter groot.

“We bevinden ons in een atypische situatie. Gisteren en eergisteren was er lokaal al flinke wateroverlast, bijvoorbeeld in Gent en Namen,” zegt Nicolas Roose van NoodweerBenelux. “Tot de middag blijft het zonnig met mogelijk enkele wolkenvelden. Naarmate de temperatuur stijgt, neemt ook de kans op onweer toe. Rond drie uur vormt zich een onweer in het Noorden van Frankrijk. Dat gaat via Wallonië geleidelijk richting Vlaanderen opschuiven.”

Wateroverlast en stormschade

Doordat meerdere onweersbuien zich langs een buienlijn voortbewegen, is de kans op wateroverlast groot. “Het is moeilijk te voorspellen waar het meeste overlast zal zijn. Als er net een heftige onweersbui over jou heen gaat, kan er 20 tot 30 liter regen per vierkante meter vallen. Daarom kondigen wij een ‘level 2’ waarschuwing af. Dat betekent dat er een reële kans is op overlast en stormschade.” Ook bij het KMI heeft men code oranje afgekondigd.

LEES OOK. Straks onweer, donder en bliksem: trek de stekkers uit en alle andere dingen die je moet weten (+)

Weerman Frank Deboosere spreekt bij de VRT van een “potentieel gevaarlijke situatie”. Naast heel wat regen voorzien de weermodellen windstoten van 70 tot een lokale 90 kilometer per uur. Omdat de bomen vol in blad staan, kan er stormschade ontstaan. Een lokale bui met hagelbollen tot drie centimeter groot zit ook in de voorspellingen.

Harmonie06z laat er geen gras over groeien. Deze namiddag verschijn een forse onweerszone vanaf de Franse grens. Deze trekt gestaag naar het noorden en levert veel neerslag op een korte tijd. #Hagel, #wateroverlast en #windstoten zijn het grootste risico. Wees voorzichtig! pic.twitter.com/OFIgxmixTz — NoodweerBenelux (@NoodweerBenelux) June 4, 2021

Droge periode

“Na middernacht trekken de buien door naar Nederland. Zaterdag kan het nog regenen, maar het wordt niet onweerachtig. Vanaf zondag komen we terecht in een rustige weerssituatie. Volgende week schommelen de temperaturen tussen 20 en 25 graden. Mogelijk is het zelfs de start van een langdurige droge periode met echt Belgisch zomerweer,” zegt Roose.

Is een onweer als dit uitzonderlijk? “De maanden mei en juni vormen traditioneel de start van het onweersseizoen in de Benelux. We gaan de komende maanden nog meer onweer over ons heen krijgen. Naarmate de temperatuur toeneemt, is er grotere instabiliteit in de lucht. Een temperatuur rond de 25 graden is ideaal voor het ontstaan van onweersbuien.”

Foto: kmi

bekijk ook

ZO ZIT DAT. Wat is bliksem en hoe bescherm ik me daartegen?

ZO ZIT DAT. Wat is een warmte onweer?

ZO ZIT DAT. Hoe ontstaan regendruppels?