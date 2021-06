Op een zondagochtend in 2017 wordt het lichaam van Sara Laeremans (21), een jonge moeder uit Geel, gevonden op haar appartement. Ze is gewurgd en alles wijst op een brutale roofmoord. Maar hoe meer mensen de speurders ondervragen, hoe meer de lippen los komen. En hoe meer alles wijst naar drie mogelijke daders mét een motief. Alleen: ze hebben een alibi. Ze kunnen niet zomaar gearresteerd worden. Dus zetten de speurders een valstrik op, die pas maanden later dichtklapt.