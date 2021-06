Podolski teleurgesteld over afscheid bij Antalyaspor: “Heel jammer”

Lukas Podolski, voormalig wereldkampioen met de Duitse nationale ploeg, heeft zich op Twitter uitgelaten over het onwaardige afscheid dat de clubleiding van Antalyaspor hem bezorgde.

“Ik had op z’n minst verwacht dat ze mij in persoon zouden bedanken en niet via sociale media. Het is heel jammer”, pende Podolski donderdagavond neer. Hij voegde er verder nog drie duimen omlaag aan toe.

Niettemin bedankte Podolski, die vrijdag/vandaag 36 kaarsjes mag uitblazen, “de fans van deze prachtige stad die me altijd gesteund hebben”. Het contract van de aanvaller bij de Turkse club liep aan het einde van afgelopen seizoen af. Een bestemming voor komend seizoen heeft hij nog niet.

Antalyaspor bedankte de speler in een tweet voor bewezen diensten en wenste hem “veel succes in zijn nieuwe leven”. Podolski kwam verder ook voor Galatasaray uit in Turkije.