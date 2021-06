Familie jongste verdachte (14) in Gentse verkrachtingszaak moet onderduiken: “Laat gerecht alstublieft in alle sereniteit zijn werk doen”

Doodsbedreigingen en zelfs hun adres op internet. De zussen van de jongste verdachte van de groepsverkrachting in Gent leven ondergedoken. De advocaat van de tiener doet in naam van zijn moeder dan ook een oproep. “Laat het gerecht in alle sereniteit haar werk doen, alstublieft. Van online heksenjachten wordt niemand beter”, klinkt het.

“Ik wil gewoon oproepen tot een heel klein beetje redelijkheid. Uiteraard is het verschrikkelijk wat er gebeurd is. Maar we moeten nu met z’n allen het gerecht in alle sereniteit haar werk laten doen. Het kan niet de bedoeling zijn dat de families van verdachten nu in angst moeten leven omdat ze van alle kanten bedreigd worden.” Aan het woord is Marc Schollier, advocaat van de 14-jarige verdachte van de groepsverkrachting op een Gents kerkhof. Het slachtoffer, zelf ook amper 14 jaar oud, stapte vier dagen later uit het leven. Volgens het parket is er wellicht een link tussen de feiten en haar zelfdoding. De advocaat spreekt nu in naam van zijn cliënt en zijn moeder.

De tiener was aanwezig bij de feiten, maar heeft naar eigen zeggen nooit actief deelgenomen. Hij werd door de jeugdrechter in een instelling in Wingene geplaatst. Daar moet hij één maand verblijven. Maar zijn advocaat houdt zijn hart al vast voor het moment waarop die maand voorbij zal zijn. “Die jongen is veertien jaar, maar wordt meer dan bedreigd”, zegt meester Schollier. “Op het moment dat hij gelost zal worden is zijn leven in gevaar. Zo lijkt het echt als we het internet mogen geloven.”

Namen op internet

Sinds de feiten bekend raakten, circuleren ook de namen van de jonge verdachten op het internet. En dat heeft ook zijn impact op de families. De mama van de jongste verdachte diende zelf ook al klacht in bij de politie. “Haar adres kwam zelfs al online”, zegt meester Schollier. “Die mensen krijgen doodsbedreigingen. Haar dochters moeten ergens ondergedoken leven. Dit kan echt niet de bedoeling zijn.”

De advocaat roept dan ook op tot sereniteit en redelijkheid. “Niemand zal mij de feiten horen minimaliseren. Ik vind - net zoals iedereen - verschrikkelijk wat er gebeurd is. En er zijn op dat kerkhof dingen gebeurd die absoluut niet door de beugel kunnen. Maar het parket zou wel eens mogen bekend maken wat zich daar precies heeft afgespeeld. Waarmee ik nogmaals niet wil minimaliseren wat het slachtoffer daar heeft meegemaakt.”

Het gerecht onderzoekt de zaak momenteel verder. De beelden zullen uitsluitsel moeten geven over wie precies welke rol gespeeld heeft. “Laat ons dat in alle rust verder afwachten. De speurders zullen dat in eer en geweten allemaal bekijken. Maar het heeft geen zin om nu heuse heksenjachten te gaan houden op het internet. Daar wordt absoluut niemand beter van”, aldus meester Schollier.